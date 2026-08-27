Ghazipur News: मॉडिफाई साइलेंसर लगाकर फर्राटा भर रहे बुलेट, परेशानी के बने सबब

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तेज रफ्तार और पटाखे जैसी आवाजें राहगीरों और वाहन चालकों के लिए परेशानी का कारण बन रही हैं। बुलेट सवार युवक मॉडिफाई साइलेंसर लगाकर सड़कों और गलियों में तेज गति से बाइक दौड़ाते हैं। साइलेंसर से निकलने वाली आवाज गोली या पटाखे जैसी प्रतीत होती है। अचानक तेज आवाज सुनकर आसपास के वाहन चालक और राहगीर सहम जाते हैं। कई बार लोग किसी अनहोनी की आशंका में इधर-उधर देखने लगते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि आवाज बाइक से निकली थी।स्थानीय लोगों के अनुसार ऐसे बाइक सवार खासकर कासिमाबाद-यूसुफपुर मार्ग, पुरानी बाजार, विभिन्न कॉलेज मार्गों और कोचिंग संस्थानों के आसपास तेज आवाज के साथ बाइक दौड़ाते हैं। इससे छात्र-छात्राओं और स्थानीय लोगों को परेशानी होती है। स्थानीय निवासी संतलाल वर्मा, राजू और सौरभ ने पुलिस प्रशासन से मॉडिफाई साइलेंसर का इस्तेमाल करने वाले बाइक सवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। कासिमाबाद कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि अभियान चलाकर ऐसे बाइक सवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।