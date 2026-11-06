{"_id":"6aedfeee0b904fdfba0f6161","slug":"video-paper-98-percentage-households-tap-water-connections-even-half-villages-not-receive-regular-supply-2026-11-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"कागजों में 98 फीसदी घरों तक नल, आधे गांवों में भी नियमित पानी नहीं; VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गाजीपुर जिले में हर घर नल, हर घर जल योजना के तहत घरों तक नल कनेक्शन पहुंचाने का दावा भले ही 98 फीसदी से अधिक हो, लेकिन नियमित जलापूर्ति के मामले में तस्वीर उलट है। जल जीवन मिशन के पोर्टल पर दर्ज आंकड़े योजना के क्रियान्वयन की हकीकत बयां कर रहे हैं। जिले के 2238 गांवों में से महज 1099 में ही नियमित जलापूर्ति हो रही है। यानी आधे से अधिक गांवों के लोगों को अब भी नियमित पानी का इंतजार है।

... और पढ़ें