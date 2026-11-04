जनगणना में नहीं मांगे जाएंगे दस्तावेज, नागरिकता से भी नहीं होगा वास्ता;video

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गाजीपुर में जनगणना-2027 के दौरान प्रगणक घरों में पहुंचकर लोगों से किसी भी तरह का दस्तावेज नहीं मांगेंगे। साथ ही जनगणना की पूरी प्रक्रिया का नागरिकता से कोई संबंध नहीं होगा। जिलाधिकारी एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी अनुपम शुक्ला ने सोमवार को देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला स्तरीय जनगणना समन्वय समिति की बैठक में यह स्पष्ट किया। उन्होंने स्व-गणना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए सभी विभागाध्यक्षों को अपने स्तर से प्रचार की कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया।

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