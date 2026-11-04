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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   24 hour electricity supply to be available during Diwali and Chhath control room set up in Ghazipur

दीपावली और छठ पर 24 घंटे मिलेगी बिजली, गाजीपुर में कंट्रोल रूम स्थापित

Wed, 04 Nov 2026 08:44 PM IST
किशन चौबे अमर उजाला नेटवर्क, गाजीपुर
अमर उजाला नेटवर्क, गाजीपुर Published by: किशन चौबे Updated Wed, 04 Nov 2026 08:44 PM IST
सार

दीपावली और डाला छठ पर गाजीपुर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति की तैयारी की गई है। इसके लिए कंट्रोल रूम स्थापित कर 10 अधिकारियों-कर्मचारियों की तीन शिफ्टों में ड्यूटी लगाई गई है।

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24 hour electricity supply to be available during Diwali and Chhath control room set up in Ghazipur
बिजली निगम - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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दीपावली और डाला छठ पर जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जाएगी। त्योहारों के दौरान बिजली व्यवस्था सुचारु रखने के लिए बिजली निगम ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिला मुख्यालय स्थित अधीक्षण अभियंता कार्यालय में विशेष कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। यहां से जिलेभर की विद्युत आपूर्ति पर 24 घंटे नजर रखी जाएगी।

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तीन शिफ्टों में 10 कर्मचारियों की ड्यूटी
कंट्रोल रूम में तीन शिफ्टों में कुल 10 अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसका उद्देश्य त्योहारों के दौरान बिजली से जुड़ी शिकायतों का तत्काल निस्तारण करना है। इसके अलावा आपात स्थिति से निपटने के लिए 10 ट्रांसफार्मर ट्रॉलियों को सक्रिय रखा गया है। सभी विद्युत उपकेंद्रों पर संविदा कर्मचारियों को भी निर्धारित ड्यूटी के अनुसार मुस्तैद रहने के निर्देश दिए गए हैं।
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लापरवाही पर होगी कार्रवाई
बिजली निगम के अधीक्षण अभियंता पीके सिंह ने बताया कि शासन की ओर से दीपावली और डाला छठ पर शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश मिले हैं। इसके तहत सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कंट्रोल रूम से बिजली आपूर्ति की लगातार निगरानी होगी। कहीं भी फॉल्ट आने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी
उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए बिजली निगम ने हेल्पलाइन नंबर 9453047253 जारी किया है। अधीक्षण अभियंता ने अपील की है कि त्योहारों के दौरान बिजली आपूर्ति से संबंधित कोई भी समस्या होने पर उपभोक्ता इस नंबर पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

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