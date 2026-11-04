दीपावली और छठ पर 24 घंटे मिलेगी बिजली, गाजीपुर में कंट्रोल रूम स्थापित

लापरवाही पर होगी कार्रवाई

बिजली निगम के अधीक्षण अभियंता पीके सिंह ने बताया कि शासन की ओर से दीपावली और डाला छठ पर शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश मिले हैं। इसके तहत सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कंट्रोल रूम से बिजली आपूर्ति की लगातार निगरानी होगी। कहीं भी फॉल्ट आने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।



शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी

उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए बिजली निगम ने हेल्पलाइन नंबर 9453047253 जारी किया है। अधीक्षण अभियंता ने अपील की है कि त्योहारों के दौरान बिजली आपूर्ति से संबंधित कोई भी समस्या होने पर उपभोक्ता इस नंबर पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।