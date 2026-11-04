यूपी: पत्नी की बीमारी के चलते छोड़ी सेना की नौकरी, जिंदगी की जंग हार गए पूर्व सुबेदार राजेश; बिलखता रहा परिवार

पत्नी की तबीयत अक्सर खराब रहती थी। उनकी देखभाल और परिवार की जिम्मेदारियों के लिए पूर्व सूबेदार राजेश चौहान ने करीब तीन साल पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर घर लौटने का फैसला किया था। जिस परिवार के लिए उन्होंने अपनी नौकरी तक छोड़ दी, बुधवार की सुबह उसी परिवार को रोता-बिलखता छोड़कर वह दुनिया से विदा हो गए। लखनऊ के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान सुबह करीब तीन बजे उनका निधन हो गया। 54 वर्षीय राजेश चौहान के निधन की खबर मिलते ही क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई।

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क्या है पूरा मामला

तिरछी चौहान बस्ती निवासी व मृतक के बड़े बेटे कुलदीप चौहान ने बताया कि उनके पिता राजेश चौहान सेना में सूबेदार पद पर तैनात थे। करीब तीन वर्ष पहले उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी। पुत्र के मुताबिक, पत्नी की लगातार खराब रहने वाली तबीयत और उनकी देखभाल की जिम्मेदारी को देखते हुए उन्होंने समय से पहले नौकरी छोड़कर घर लौटने का निर्णय लिया था। परिवार में पत्नी के अलावा दो बेटे कुलदीप और मनदीप तथा 23 वर्षीय बेटी भावना हैं। बड़े बेटे कुलदीप की शादी हो चुकी है, जबकि छोटे बेटे और बेटी की शादी होनी बाकी है। विज्ञापन







इसे भी पढ़ें; त्योहारों को लेकर सख्ती: दुकानों के आगे, फुटपाथ पर पार्किंग की तो खैर नहीं, यातायात बाधित करने पर कार्रवाई तय तिरछी चौहान बस्ती निवासी व मृतक के बड़े बेटे कुलदीप चौहान ने बताया कि उनके पिता राजेश चौहान सेना में सूबेदार पद पर तैनात थे। करीब तीन वर्ष पहले उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी। पुत्र के मुताबिक, पत्नी की लगातार खराब रहने वाली तबीयत और उनकी देखभाल की जिम्मेदारी को देखते हुए उन्होंने समय से पहले नौकरी छोड़कर घर लौटने का निर्णय लिया था। परिवार में पत्नी के अलावा दो बेटे कुलदीप और मनदीप तथा 23 वर्षीय बेटी भावना हैं। बड़े बेटे कुलदीप की शादी हो चुकी है, जबकि छोटे बेटे और बेटी की शादी होनी बाकी है।

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