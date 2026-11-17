{"_id":"6afc6133d3707de88f008e2d","slug":"video-mlc-ashutosh-sinha-says-the-victory-was-achieved-through-the-hard-work-of-party-workers-and-the-trust-of-the-public-2026-11-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"एमएलसी आशुतोष सिन्हा बोले- कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के विश्वास से मिली जीत; VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गाजीपुर। वाराणसी खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से दोबारा निर्वाचित समाजवादी पार्टी के एमएलसी आशुतोष सिन्हा का मंगलवार को मरदह बाजार में स्वागत-अभिनंदन किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी जीत व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता की जीत है। कार्यकर्ताओं की मेहनत, संघर्ष और समर्पण के साथ जनता के विश्वास ने उन्हें दोबारा विधान परिषद पहुंचाया है।

... और पढ़ें