पत्नी और बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल

अभिषेक तीन भाइयों में सबसे बड़े थे। उनके परिवार में पत्नी सुषमा देवी, सात वर्षीय बेटी सृष्टि, तीन वर्षीय बेटी सरेहा और पांच वर्षीय बेटा आयुष हैं। पति की मौत से पत्नी बदहवास हैं। वहीं मां भगवानी देवी और छोटे भाइयों सोनू व अजय का रो-रोकर बुरा हाल है।



फोरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य

घटना की सूचना पर क्षेत्राधिकारी भुड़कुड़ा रामकृष्ण तिवारी और थाना प्रभारी राजू दिवाकर पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। फोरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। थाना प्रभारी राजू दिवाकर ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का वास्तविक कारण स्पष्ट हो सकेगा।