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थानाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने बताया कि पीड़िता गुरहाबंधा कोड़री निवासी इशरत जहां ने बताया कि उसका निकाह चार अगस्त 2018 को आजमगढ़ जनपद के गजहड़ा लोहारा मुबारकपुर निवासी परवेज के साथ हुआ था। शादी के बाद पति नशा करने लगा। और दहेज में पांच लाख रुपये और एक वाहन की मांग करने लगा। साथ ही सऊदी अरब में रह रहे पिता से पैसे मंगाने के लिए कहने लगा। मांग पूरी न करने पर प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि पति का किसी अन्य महिला से संबंध है। विरोध करने पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के साथ मारपीटकर घायल कर दिया।पीड़िता ने बताया कि बीते 12 सिंतबर को पति ने मारपीट कर तलाक देकर घर से निकाल दिया। पीड़िता का एक छोटा बच्चा भी है। घर से निकाले जाने के बाद वह बच्चे को लेकर दर-दर भटकने को विवश है।प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि पीड़िता ने 14 नवंबर को थाना दिवस में तहरीर दी थी, जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्जकर विधिक कार्रवाई की जा रही है।