15 थाना क्षेत्रों में चला अभियान

अपर पुलिस अधीक्षक नगर डॉ. राकेश कुमार तिवारी ने बताया कि शासन के निर्देश पर महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तीकरण के लिए मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत पुलिस टीमें सार्वजनिक स्थानों पर जाकर लोगों को जागरूक कर रही हैं। एंटी रोमियो टीमों को भी संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार भ्रमण और चेकिंग करने के निर्देश दिए गए हैं।



उन्होंने बताया कि शहर कोतवाली, खानपुर, सैदपुर, रामपुर मांझा, नंदगंज, करंडा, नोनहरा, कासिमाबाद, जमानिया, रेवतीपुर, मुहम्मदाबाद, भांवरकोल, सुहवल, शादियाबाद और बहरियाबाद सहित 15 थाना क्षेत्रों में अभियान चलाया गया। इसका उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराना और उनमें सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।