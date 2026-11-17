गाजीपुर: सातों विधानसभा क्षेत्रों में कल से भाजपा चलाएगी मतदाता जोड़ो अभियान
भाजपा 19 नवंबर से गाजीपुर की सातों विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता जोड़ो अभियान के तहत कार्यशालाएं आयोजित करेगी। इसके लिए 604 शक्ति केंद्रों और 3335 बूथों पर संगठन की सक्रियता बढ़ाई जाएगी।
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विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच भाजपा ने मतदाता जोड़ो अभियान को गति देने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत 19 नवंबर को जिले की सभी सात विधानसभा क्षेत्रों में एक साथ कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। इनमें अभियान की रूपरेखा तय करने के साथ कार्यकर्ताओं को उनकी जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। जिले के 604 शक्ति केंद्रों और 3335 बूथों पर संगठन की सक्रियता बढ़ाने पर जोर रहेगा।
जिला कार्यालय में बनी अभियान की रणनीति
अभियान की तैयारियों को लेकर मंगलवार को छावनी लाइन स्थित भाजपा जिला कार्यालय के सभागार में जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश राय की अध्यक्षता में बैठक हुई। जिला प्रभारी अजीत चौबे ने कहा कि सभी सात विधानसभा क्षेत्रों में एक साथ कार्यशालाएं आयोजित कर अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा। इनके माध्यम से कार्यकर्ताओं को अभियान के उद्देश्य और कार्यपद्धति की जानकारी दी जाएगी।
3335 बूथों पर बढ़ेगी सक्रियता
जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश राय ने कहा कि संगठन के सभी 604 शक्ति केंद्रों और 3335 बूथों पर सक्रियता और आपसी समन्वय के साथ काम करना है। अभियान की सफलता के लिए सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता अपने निर्धारित दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करें।
प्रदेश उपाध्यक्ष कृष्ण बिहारी राय ने कहा कि मतदाता जोड़ो अभियान संगठन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कार्यकर्ताओं को अनुशासन और जिम्मेदारी के साथ काम करना होगा, ताकि कोई भी पात्र मतदाता मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रह जाए।
बैठक का संचालन जिला महामंत्री अवधेश राजभर ने किया। इस मौके पर पारसनाथ राय, जिला महामंत्री विष्णु प्रताप सिंह, सुमित तिवारी, विश्व प्रकाश अकेला, वीरेंद्र चौहान, पूनम मौर्या, अमित सिद्धार्थ, शनाउल्ला, धनंजय चौबे, अशोक कुमार, गर्वजीत सिंह, जिला मीडिया प्रभारी शशिकांत शर्मा सहित सभी विधानसभा प्रभारी और बीएलए मौजूद रहे।