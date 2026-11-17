3335 बूथों पर बढ़ेगी सक्रियता

जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश राय ने कहा कि संगठन के सभी 604 शक्ति केंद्रों और 3335 बूथों पर सक्रियता और आपसी समन्वय के साथ काम करना है। अभियान की सफलता के लिए सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता अपने निर्धारित दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करें।



प्रदेश उपाध्यक्ष कृष्ण बिहारी राय ने कहा कि मतदाता जोड़ो अभियान संगठन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कार्यकर्ताओं को अनुशासन और जिम्मेदारी के साथ काम करना होगा, ताकि कोई भी पात्र मतदाता मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रह जाए।



बैठक का संचालन जिला महामंत्री अवधेश राजभर ने किया। इस मौके पर पारसनाथ राय, जिला महामंत्री विष्णु प्रताप सिंह, सुमित तिवारी, विश्व प्रकाश अकेला, वीरेंद्र चौहान, पूनम मौर्या, अमित सिद्धार्थ, शनाउल्ला, धनंजय चौबे, अशोक कुमार, गर्वजीत सिंह, जिला मीडिया प्रभारी शशिकांत शर्मा सहित सभी विधानसभा प्रभारी और बीएलए मौजूद रहे।