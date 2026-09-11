हड़ताल पर रहे बैंककर्मी 300 करोड़ का लेनदेन प्रभावित; VIDEO

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पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था लागू किए जाने की मांग को लेकर शुक्रवार को बैंककर्मियों का गुस्सा फूट पड़ा। वह पूरे दिन हड़ताल पर रहे। बैंककर्मियों ने महुआबाग स्थित यूनियन बैंक व विशेश्वरगंज स्थित पंजाब नेशनल बैंक पर इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी करके अपना रोष प्रकट किया। बैंककर्मियों के हड़ताल के कारण जनपद में करीब 300 करोड़ रुपये का लेनदेन प्रभावित हुआ।

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