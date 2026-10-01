{"_id":"6abe5723f59170cf8a0d378f","slug":"video-doctors-on-strike-at-firozabad-medical-college-2026-10-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: फिरोजाबाद मेडिकल काॅलेज में धरने पर चिकित्सक, कामकाज छोड़ा; स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज में बुधवार रात तीमारदार और डॉक्टर के बीच हुई मारपीट के विरोध में गुरुवार को जूनियर रेजिडेंट (जेआर) और सीनियर रेजिडेंट (एसआर) डॉक्टरों ने धरना दिया। डॉक्टरों ने कामकाज छोड़कर हड़ताल शुरू कर दी, जिससे मेडिकल कॉलेज की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुईं। धरने पर बैठे डॉक्टरों ने घटना को लेकर नाराजगी जताई और चिकित्सकों की सुरक्षा को लेकर अपनी मांगें रखीं। इसके बाद डॉक्टरों के प्रतिनिधिमंडल ने मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य योगेश गोयल को मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। डॉक्टरों ने अस्पताल परिसर में चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा घटना के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की मांग की। डॉक्टरों का कहना है कि अस्पताल में ड्यूटी के दौरान चिकित्सकों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। मांगों पर कार्रवाई होने तक डॉक्टरों ने विरोध जारी रखने की बात कही।

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