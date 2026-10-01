बड़ी खबरें: सांप के डसने से मासूम की गई जान, एटा में संत की हत्या; प्रेमानंद के शिष्य की मौत में नया मोड़!

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आगरा और उसके पास के जिलों से अपराध और रहस्य से जुड़ी कई सनसनीखेज खबरें सामने आई हैं। फिरोजाबाद में सांप के डसने से एक मासूम की मौत हो गई, जबकि उसकी मां का इलाज जारी है। एटा में एक साधु की ईंटों से कूचकर हत्या कर दी गई और पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है। आगरा में खेत में सो रहे एक हिस्ट्रीशीटर की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। मथुरा में एक आश्रम से जुड़े युवक की मौत के मामले में पुलिस आश्रम की आंतरिक व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। वहीं, आगरा में एक व्यक्ति पर अपनी पत्नी की हत्या कर शव जलाने और अस्थियां यमुना में बहाने का आरोप है।