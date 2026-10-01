घर में सो रहे मां-बेटे को सांप ने डसा: अस्पताल में मासूम की माैत, परिवार में मची चीखपुकार; महिला का जारी इलाज

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गांव पिपरौली निवासी मनोज का पुत्र कार्तिक बुधवार रात अपनी मां ज्योति के साथ घर पर सो रहा था। इसी दौरान घर में घुसे सांप ने मां-बेटे को डस लिया। कुछ ही देर में दोनों की हालत बिगड़ने लगी। जानकारी होते ही परिजन घबराकर दोनों को लेकर फिरोजाबाद जिला चिकित्सालय पहुंचे। कार्तिक की हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। परिजन ने बताया कि एसएन में वेंटिलेटर उपलब्ध न होने की वजह से उसे लेकर निजी हॉस्पिटल पहुंचे। यहां उपचार शुरू कराया, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद कार्तिक की जान नहीं बच सकी। विज्ञापन



कार्तिक परिवार का इकलौता बेटा था। उसकी मौत की खबर मिलते ही घर में चीख-पुकार मच गई। मां अस्पताल में भर्ती है, लेकिन कार्तिक की माैत से अनजान है। परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है। विज्ञापन विज्ञापन

गांव पिपरौली निवासी मनोज का पुत्र कार्तिक बुधवार रात अपनी मां ज्योति के साथ घर पर सो रहा था। इसी दौरान घर में घुसे सांप ने मां-बेटे को डस लिया। कुछ ही देर में दोनों की हालत बिगड़ने लगी। जानकारी होते ही परिजन घबराकर दोनों को लेकर फिरोजाबाद जिला चिकित्सालय पहुंचे। कार्तिक की हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। परिजन ने बताया कि एसएन में वेंटिलेटर उपलब्ध न होने की वजह से उसे लेकर निजी हॉस्पिटल पहुंचे। यहां उपचार शुरू कराया, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद कार्तिक की जान नहीं बच सकी।कार्तिक परिवार का इकलौता बेटा था। उसकी मौत की खबर मिलते ही घर में चीख-पुकार मच गई। मां अस्पताल में भर्ती है, लेकिन कार्तिक की माैत से अनजान है। परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है।

फिरोजाबाद के पचोखरा में बुधवार रात सांप के डसने से मां-बेटे की हालत बिगड़ गई। परिजन दोनों को उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। हालत गंभीर होने पर इकलौते बेटे को आगरा रेफर किया गया, जहां इलाज निजी अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं मां का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। इकलौते बेटे की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।