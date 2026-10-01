सपा नेता को धमकी: ठेकेदार पिता-पुत्र ने आठ लाख रुपये हड़पे, वापस मांगने पर हाथापाई; दर्ज हुई एफआईआर

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पुलिस आयुक्त से शिकायत पर शाहगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। राहुल चतुर्वेदी ने बताया कि आयुष वर्मा से उनकी मित्रता थी, जिसे नगर निगम में ठेकेदारी का कार्य आदेश मिला था। आयुष ने पिता प्रशांत की गारंटी पर मुनाफा देने का वादा कर 28 मई 2024 को छह लाख, 10 जून को 5.50 लाख, 19 जून को चार लाख रुपये चेक से और 12 जून को 50 हजार रुपये नकद लिए।यह रकम अनूप प्रताप सिंह, संजीव शर्मा और प्रसून मिश्रा की मौजूदगी में दी गई थी। आयुष ने 16 और 18 अक्तूबर 2024 को चार-चार लाख रुपये लौटाए। शेष आठ लाख रुपये और मुनाफा मांगने पर वह टालमटोल करता रहा। आरोप है कि 19 मई 2026 को आयुष और प्रशांत घर आए और रकम मांगने पर अभद्रता व हाथापाई की। उन्होंने धमकी दी कि कोई रकम नहीं मिलेगी और कार्रवाई करने पर जान से मरवा देंगे। एसीपी लोहामंडी गौरव सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर जांच की जा रही है।