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VIDEO: अंजलि मौत प्रकरण...अंतिम संस्कार के बाद चिता की राख में मिली छेनी, पोस्टमार्टम पर उठे सवाल; परिजनों को ये शक

Dhirendra Singh

Updated Wed, 16 Sep 2026 01:42 PM IST Updated Wed, 16 Sep 2026 01:42 PM IST







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शिकोहाबाद के लभौआ में मृत गर्भवती अंजलि के अंतिम संस्कार के बाद अस्थियां चुनते समय परिजनों को चिता की राख में लोहे की छेनी मिली। परिजनों ने पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया, जबकि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ... और पढ़ें

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