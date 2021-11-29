Firozabad News: दंपती पर जेठ और भतीजे ने किया हमला, पति गंभीर रूप से घायल

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फिरोजाबाद। थाना मटसैना क्षेत्र के ग्राम आकलाबाद हसनपुर में 12 सितंबर की रात सो रहे दंपती पर जानलेवा हमला कर दिया गया। पीड़िता मंजू देवी ने अपने जेठ सतेंद्र कुमार, शैलेंद्र कुमार और भतीजे हेमंत प्रताप पर कमरे में घुसकर पति धर्मेंद्र कुमार के गुप्तांग पर लात मारकर गंभीर रूप से घायल करने का आरोप लगाया है। मंजू के अनुसार उन्होंने घटना की जानकारी डायल-112 पर दी। इसके बाद आई पुलिस की मदद से घायल पति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाने में तहरीर भी दी गई है। सीओ तेजस त्रिपाठी के अनुसार पीड़िता की तहरीर पर मटसैना थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।