फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Firozabad News ›   Couple attacked by husband's elder brother and nephew; husband critically injured.

Firozabad News: दंपती पर जेठ और भतीजे ने किया हमला, पति गंभीर रूप से घायल

Wed, 16 Sep 2026 12:01 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 12:01 AM IST
विज्ञापन
Couple attacked by husband's elder brother and nephew; husband critically injured.
फिरोजाबाद। थाना मटसैना क्षेत्र के ग्राम आकलाबाद हसनपुर में 12 सितंबर की रात सो रहे दंपती पर जानलेवा हमला कर दिया गया। पीड़िता मंजू देवी ने अपने जेठ सतेंद्र कुमार, शैलेंद्र कुमार और भतीजे हेमंत प्रताप पर कमरे में घुसकर पति धर्मेंद्र कुमार के गुप्तांग पर लात मारकर गंभीर रूप से घायल करने का आरोप लगाया है। मंजू के अनुसार उन्होंने घटना की जानकारी डायल-112 पर दी। इसके बाद आई पुलिस की मदद से घायल पति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाने में तहरीर भी दी गई है। सीओ तेजस त्रिपाठी के अनुसार पीड़िता की तहरीर पर मटसैना थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed