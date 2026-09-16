आरोप है कि अनुसूचित जाति की अंजलि की मौत पुलिसकर्मियों की ओर से धक्का देने, लात मारने और अभद्रता करने से हुई है। पीड़ित परिवार का कहना है कि 6 पुलिसकर्मियों का निलंबन काफी नहीं है। मौत के लिए जिम्मेदार पुलिसकर्मियों पर हत्या की प्राथमिकी क्यों न दर्ज की जाए?
यूपी: 'पहले गर्भवती को धक्का दिया, फिर मारी लात, कप्तान साहब, यह मौत नहीं हत्या है'; अंजलि की मौत में नया मोड़
अमर उजाला नेटवर्क, फिरोजाबाद Published by: Sharukh Khan Updated Wed, 16 Sep 2026 02:26 PM IST
सार
अंजलि की मौत मामले में पति ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि पहले गर्भवती पत्नी को धक्का दिया इसके बाद लात मारी। दोषी पुलिसकर्मियों पर प्राथमिकी करने की मांग की। शिकोहाबाद के लभौआ गांव में चोरी के शक में पुलिस द्वारा रविवार रात पति गौरव को हिरासत में लिए जाने के सदमे से उसकी गर्भवती पत्नी अंजली (28) की तबीयत बिगड़ गई। सोमवार सुबह प्रसव के बाद निजी अस्पताल में उसकी मौत हो गई।
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