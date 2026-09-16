यूपी: 'पहले गर्भवती को धक्का दिया, फिर मारी लात, कप्तान साहब, यह मौत नहीं हत्या है'; अंजलि की मौत में नया मोड़

1 of 18 Firozabad Pregnant woman anjli - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स







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आरोप है कि अनुसूचित जाति की अंजलि की मौत पुलिसकर्मियों की ओर से धक्का देने, लात मारने और अभद्रता करने से हुई है। पीड़ित परिवार का कहना है कि 6 पुलिसकर्मियों का निलंबन काफी नहीं है। मौत के लिए जिम्मेदार पुलिसकर्मियों पर हत्या की प्राथमिकी क्यों न दर्ज की जाए? फिरोजाबाद के शिकोहाबाद के गांव मोहम्मदपुर लभौआ में रविवार आधी रात पति गौरव कुमार को उठाने और सोमवार सुबह प्रसव के बाद पत्नी अंजलि की मौत के मामले में मंगलवार को भी शिकोहाबाद थाने में तीन घंटे तक हंगामा हुआ।

2 of 18 पीड़ित पति गौरव - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

मृतका अंजलि के पति गौरव कुमार की ओर से दी गई तहरीर मंगलवार को सामने आई। तहरीर में गौरव ने आरोप लगाया है कि उसके घर पर रात लगभग 11:30 बजे एसआई धर्मपाल 10-12 पुलिसकर्मियों के साथ पहुंचे। कुछ सिपाही सादी वर्दी में भी थे। उनके पास न तो सर्च वारंट था और न ही वह किसी प्राथमिकी में नामजद थे।





3 of 18 अंजलि की मौत के बाद गमगीन परिजन - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

पुलिसकर्मी घर में घुस आए और महिलाओं से गाली-गलौज व धक्का-मुक्की करने लगे। दरोगा धर्मपाल ने आपा खोते हुए गर्भवती पत्नी अंजलि से धक्का मुक्की की और उसके पेट में लात मार दी, जिससे वह जमीन पर गिर गई। पेट में तेज दर्द होने के साथ ब्लीडिंग होने लगी।





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4 of 18 अंजलि की फाइल फोटो - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

परिजन अंजलि को तत्काल शिकोहाबाद संयुक्त चिकित्सालय ले गए, जहां सोमवार सुबह उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई और उनका नवजात बच्चा जिंदगी की जंग लड़ रहा है। वह आगरा के एक निजी अस्पताल में वेंटिलेटर पर है।



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5 of 18 Anjali Death case - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स