1 of 8 Anjali Death case - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स





मृतका के जेठ विजय सिंह ने बताया कि वह खुद बीएसएफ में हैं और वर्तमान में गुजरात में पोस्टिंग है। छुट्टी पर घर आए थे। उन्होंने बताया कि गौरव तीन भाइयों में तीसरे नंबर का है। विजय सिंह के अनुसार 7 दिसंबर 2023 को अंजली और गौरव की शादी हुई थी। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में गर्भवती महिला अंजलि मौत के आगोश में समा गई और उसके साथ उसकी आखिरी समय में पति गौरव से बात करने की हसरत भी अधूरी रह गई। अंजलि के जेठ विजय सिंह ने बताया कि अंजलि को प्रसव के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था, तब उसने दरोगा से अपने पति गौरव से बात कराने की काफी मिन्नतें कीं, लेकिन उसकी बात नहीं कराई गई थी।

2 of 8 अंजलि की फाइल फोटो - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

यह दूसरा बेटा था, पहला बेटा डेढ़ वर्ष का है। अंजलि और गौरव आगरा में एक साथ पढ़ाई करते थे। अंजलि ने बीएड कर लिया था। अंजलि का मायका आगरा के कमला नगर में है। विजय के अनुसार, जब रविवार रात पुलिस भाई गौरव को घर से उठाने आई थी।





3 of 8 पुलिकर्मियों पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने में बैठे लोग - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

जब परिजनों ने गौरव का अपराध पूछने का प्रयास किया, तो दरोगा धर्मपाल और अभयप्रताप ने परिजनों को भी जेल में ठूंसने की धमकी दी। विरोध करने पर पुलिसकर्मियों ने धक्का-मुक्की की, जिसमें गर्भवती अंजलि धक्का लगने से चारपाई पर गिर पड़ी और उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। प्रसव के बाद इलाज के दौरान अंजलि की मौत हो गई।



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4 of 8 अंजलि की मौत के बाद विलाप करते परिजन - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

मानव शक्ति पार्टी ने मृतका के पुत्र का हाल जाना, बंधाया ढांढस

गांव लभौआ की दलित महिला अंजली निगम की मौत के मामले में मानव शक्ति पार्टी का प्रतिनिधि मंडल भी गांव पहुंचा। जिन्होंने परिवार को ढांढस बंधाया। साथ ही दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करवाने का आश्वासन दिया। इस दौरान उन्होंने आगरा के निजी अस्पताल में भर्ती गौरव के मासूम बेटे का भी हाल जाना।





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5 of 8 पीड़ित परिवार से बात करते सपा के सांसद राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी