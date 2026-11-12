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फर्रुखाबाद: खाली जमीन पर शौचालय के पास पड़ा मिला बोरिंग मिस्त्री का शव

Himanshu Awasthi

Updated Thu, 12 Nov 2026 10:01 AM IST Updated Thu, 12 Nov 2026 10:01 AM IST







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फर्रुखाबाद के जहानगंज थाना क्षेत्र में 22 वर्षीय बोरिंग मिस्त्री दीपक वर्मा का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला। गांव से दो किलोमीटर दूर खाली पड़ी जमीन पर मिले शव के गले पर निशान और मुंह से झाग मिलने से गला घोंटकर हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। ... और पढ़ें

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