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फर्रुखाबाद: जीआरपी चौकी के पीछे संदिग्ध हालात में मिला युवक का शव

Himanshu Awasthi

Updated Thu, 12 Nov 2026 01:29 PM IST Updated Thu, 12 Nov 2026 01:29 PM IST







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फर्रुखाबाद के कायमगंज में जीआरपी चौकी के पीछे सड़क किनारे एक युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक के चेहरे और नाक पर चोट के निशान मिले हैं, जो दो दिन पहले ही दिल्ली से अपनी ससुराल आया था। ... और पढ़ें

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