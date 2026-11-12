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फर्रुखाबाद: जीआरपी चौकी के पीछे मिला युवक का शव, चेहरे-नाक पर मिले चोट के निशान, जांच में जुटी पुलिस

Thu, 12 Nov 2026 12:28 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद Published by: Himanshu Awasthi Updated Thu, 12 Nov 2026 12:28 PM IST
सार

Farrukhabad News: कायमगंज कोतवाली क्षेत्र में जीआरपी चौकी के पीछे सड़क किनारे एक युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में शव पड़ा मिला है। मृतक के चेहरे और नाक पर चोट के निशान मिले हैं। बताया जा रहा है कि वो दो दिन पहले ही दिल्ली से अपनी ससुराल आया था।

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Farrukhabad Body of a young man found behind the GRP outpost injury marks observed on his face and nose
मृतक की फाइल फोटो और घटनास्थल पर जांच करती पुलिस - फोटो : amar ujala

विस्तार
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फर्रुखाबाद जिले के कायमगंज कोतवाली क्षेत्र में गुरुवार सुबह जीआरपी चौकी की बाउंड्रीवाल के पीछे सड़क किनारे एक युवक का शव पड़ा मिला। सूचना पर सीओ और प्रभारी निरीक्षक मौके पर पहुंचे। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल की जांच की। युवक के चेहरे और नाक पर चोट के निशान मिले हैं।

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मृतक की पहचान जितेंद्र (42) पुत्र पन्नालाल निवासी के रूप में हुई। वह दिल्ली के सरिता विहार में रहकर सिलाई का काम करता था। उसकी ससुराल नवाबगंज में है। बताया गया कि वह दो दिन पहले दिल्ली से आया था, लेकिन ससुराल नहीं पहुंचा। वह शराब पीने का आदी था।

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शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा
सूचना पर उसका साला शनि और अन्य रिश्तेदार मौके पर पहुंचे। पत्नी जूली को भी घटना की जानकारी दी गई है। उसका पुत्र आशीष (21) है। प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार शुक्ला ने बताया कि प्रथम दृष्टया शराब के नशे में गिरने और ठंड लगने से मौत होने की आशंका है। मौत का सही कारण जानने के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है।

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