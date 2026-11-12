फर्रुखाबाद: खाली जमीन में मिला बोरिंग मिस्त्री का शव, मुंह से निकल रहा था झाग, गले में मिले निशान, जांच शुरू

फर्रुखाबाद जिले में जहानगंज थाना क्षेत्र के गांव नगला चार निवासी दीपक वर्मा (22) बोरिंग मिस्त्री था। उसके परिवार के लोग बुधवार शाम को जनपद मैनपुरी के बेवर क्षेत्र में रिश्तेदारी में गए थे। बृहस्पतिवार सुबह दीपक का शव गांव से करीब दो किलोमीटर दूर स्थित गांव सरवर आलमपुर में सुभाष की खाली पड़ी जमीन में शौचालय के पास पड़ा मिला।

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सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। वहीं, घटनास्थल पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई। युवक के मुंह से झाग निकल रहा था और उसके गले में निशान थे। इससे गला दबाए जाने की आशंका जताई जा रही है। फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर नमूने एकत्र किए। दीपक के परिजन को सूचना दी गई। उनके आने पर स्थिति स्पष्ट होगी। मामले की जांच की जा रही है। सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। वहीं, घटनास्थल पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई। युवक के मुंह से झाग निकल रहा था और उसके गले में निशान थे। इससे गला दबाए जाने की आशंका जताई जा रही है। फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर नमूने एकत्र किए। दीपक के परिजन को सूचना दी गई। उनके आने पर स्थिति स्पष्ट होगी। मामले की जांच की जा रही है।

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