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फर्रुखाबाद: खाली जमीन में मिला बोरिंग मिस्त्री का शव, मुंह से निकल रहा था झाग, गले में मिले निशान, जांच शुरू

Thu, 12 Nov 2026 09:39 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद Published by: Himanshu Awasthi Updated Thu, 12 Nov 2026 09:39 AM IST
सार

Farrukhabad News: जहानगंज थाना क्षेत्र में बोरिंग मिस्त्री का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला। गांव से दो किलोमीटर दूर खाली पड़ी जमीन पर मिले शव के गले पर निशान और मुंह से झाग मिलने से गला घोंटकर हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है।

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Farrukhabad Body of a borewell technician found on vacant land foam was coming from his mouth
घटनास्थल पर जांच करती पुलिस - फोटो : amar ujala

विस्तार
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फर्रुखाबाद जिले में जहानगंज थाना क्षेत्र के गांव नगला चार निवासी दीपक वर्मा (22) बोरिंग मिस्त्री था। उसके परिवार के लोग बुधवार शाम को जनपद मैनपुरी के बेवर क्षेत्र में रिश्तेदारी में गए थे। बृहस्पतिवार सुबह दीपक का शव गांव से करीब दो किलोमीटर दूर स्थित गांव सरवर आलमपुर में सुभाष की खाली पड़ी जमीन में शौचालय के पास पड़ा मिला।

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सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। वहीं, घटनास्थल पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई। युवक के मुंह से झाग निकल रहा था और उसके गले में निशान थे। इससे गला दबाए जाने की आशंका जताई जा रही है। फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर नमूने एकत्र किए। दीपक के परिजन को सूचना दी गई। उनके आने पर स्थिति स्पष्ट होगी। मामले की जांच की जा रही है।

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