VIDEO: इंजेक्शन लगने के बाद युवक की मौत, परिजनों ने चिकित्सक पर लगाया गंभीर आरोप

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एटा के अलीगंज सर्किल के ग्राम नगला उम्मेद तौसैया किसानन में उपचार के दौरान 30 वर्षीय युवक की मौत हो गई। युवक पिछले दो दिनों से बुखार से पीड़ित था और गांव में ही उपचार कराने पहुंचा था। परिजनों का आरोप है कि चिकित्सक द्वारा इंजेक्शन लगाए जाने के कुछ ही देर बाद उसकी हालत अचानक बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। परिजन उसे आनन-फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अलीगंज लेकर पहुंचे, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरवाया और पोस्टमार्टम के लिए एटा भेज दिया।

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