Etah News: प्रतिपदा में कम निकले यात्री, बसों की भी नहीं पड़ी कमी

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भाद्रपद कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को धार्मिक मान्यताओं के चलते कुछ लोगों ने यात्रा करने से परहेज किया। हालांकि बसों के संचालन पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ा और यात्रियों के लिए अधिकांश मार्गों पर बसें उपलब्ध रहीं। बस स्टैंड पर मौजूद महिला यात्रियों ने निशुल्क बस यात्रा की सुविधा को बेहतर बताया। उनका कहना था कि इससे आवागमन में आर्थिक राहत मिल रही है। वहीं मैनपुरी जाने वाले यात्रियों को कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा। रूट के लिए बस उपलब्ध न होने के कारण यात्रियों को करीब एक घंटे तक बस का इंतजार करना पड़ा। इससे यात्रियों में नाराजगी भी दिखाई दी। हालांकि अन्य प्रमुख मार्गों पर बसों की उपलब्धता सामान्य रही।शहर के मोहल्ला संजय नगर निवासी आशीष ने बताया कि वह अपनी बहन को मैनपुरी वाली बस में बिठाने आए हैं। करीब एक घंटे से इंतजार कर रहे हैं मगर वहां के लिए कोई बस नहीं मिली। जो भी बसें आ रही हैं वह कुरावली और भोगांव से होकर गुजर रही हैं। बस में बैठी राधा देवी ने बताया कि वह दादरी जा रही हैं, कल आने पर और आज जाने पर कोई किराया नहीं देना पड़ा। इसके कारण त्योहार पर धन की बचत हुई। वहीं मीना देवी ने बताया कि वह पति के साथ दिल्ली में रहती हैं। बृहस्पतिवार को रक्षाबंधन का पर्व मनाने आई थीं, आज लौट रही हैं। आवागमन के दौरान किराया नहीं लगा, इस वजह से आर्थिक राहत मिली।