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Etah News: रानी अवंतीबाई की शोभायात्रा के लिए किया जनसंपर्क

Sat, 29 Aug 2026 10:48 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Sat, 29 Aug 2026 10:48 PM IST
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Public outreach conducted for the procession of Rani Avantibai.
मारहरा। रानी अवंतीबाई लोधी की 195वीं जयंती पर मिरहची-मारहरा में रविवार को शोभायात्रा का आयोजन किया जाएगा। इसे भव्य बनाने के लिए विधायक वीरेंद्र लोधी जनसंपर्क कर रहे हैं।
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यात्रा के संयोजक जिला पंचायत सदस्य बंटी राजपूत ने बताया कि बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह, पूर्व सांसद राजवीर सिंह राजू, उन्नाव से सांसद डॉ. सच्चिदानंद साक्षी महाराज, जिले के प्रभारी एवं ऊर्जा राज्यमंत्री कैलाश राजपूत शामिल होंगे। यात्रा मिरहची की पशु पैंठ से शुरू होकर मारहरा के आरएबी इंटर कॉलेज में समाप्त होगी। इसके बाद यहां सभा होगी।
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यात्रा में कासगंज विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह लोधी, अमांपुर विधायक हरिओम वर्मा, डिबाई से विधायक चंद्रपाल सिंह, विधायक स्याना देवेंद्र लोधी, भाजपा के ब्रजक्षेत्र अध्यक्ष पूरनलाल लोधी भी शामिल होंगी।
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