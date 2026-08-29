Etah News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Sat, 29 Aug 2026 10:50 PM IST
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जन आरोग्य मेला
सुबह 8 बजे से जिले की समस्या पीएचसी पर जन आरोग्य मेले का आयोजन किया जाएगा।
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शोभायात्रा
सुबह 9 बजे से रानी अवंतीबाई की भव्य शोभायात्रा मिरहची में निकाली जाएगी।
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बलराम उत्सव
दोपहर 3 बजे से इस्कॉन आउटपोस्ट सेंटर अरुणा नगर में बलराम पूर्णिमा उत्सव का आयोजन किया जाएगा।
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सत्संगः
- शाम चार बजे से मानव कल्याण आश्रम में सत्संग का आयोजन किया जाएगा।
- शाम पांच बजे पीपल अड्डा स्थित मयूर विहार में हिमगिरिनाथ मंदिर पर सत्संग का आयोजन किया जाएगा।
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सुबह 8 बजे से जिले की समस्या पीएचसी पर जन आरोग्य मेले का आयोजन किया जाएगा।
शोभायात्रा
सुबह 9 बजे से रानी अवंतीबाई की भव्य शोभायात्रा मिरहची में निकाली जाएगी।
बलराम उत्सव
दोपहर 3 बजे से इस्कॉन आउटपोस्ट सेंटर अरुणा नगर में बलराम पूर्णिमा उत्सव का आयोजन किया जाएगा।
सत्संगः
- शाम चार बजे से मानव कल्याण आश्रम में सत्संग का आयोजन किया जाएगा।
- शाम पांच बजे पीपल अड्डा स्थित मयूर विहार में हिमगिरिनाथ मंदिर पर सत्संग का आयोजन किया जाएगा।