Etah News: सिटी में आज

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सुबह 8 बजे से जिले की समस्या पीएचसी पर जन आरोग्य मेले का आयोजन किया जाएगा।

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शोभायात्रा

सुबह 9 बजे से रानी अवंतीबाई की भव्य शोभायात्रा मिरहची में निकाली जाएगी।

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बलराम उत्सव

दोपहर 3 बजे से इस्कॉन आउटपोस्ट सेंटर अरुणा नगर में बलराम पूर्णिमा उत्सव का आयोजन किया जाएगा।

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सत्संगः

- शाम चार बजे से मानव कल्याण आश्रम में सत्संग का आयोजन किया जाएगा।

- शाम पांच बजे पीपल अड्डा स्थित मयूर विहार में हिमगिरिनाथ मंदिर पर सत्संग का आयोजन किया जाएगा।

जन आरोग्य मेला