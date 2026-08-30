इंजेक्शन लगने से मरीज की माैत: दो दिन से बुखार से तप रहा था युवक, परिजन ने चिकित्सक पर लगाया लापरवाही का आरोप

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थाना जसरथपुर क्षेत्र के ग्राम नगला उम्मेद तौसैया किसानन निवासी रत्नेश कुमार पुत्र ब्रह्मपाल सिंह को पिछले दो दिनों से बुखार था। वह गांव में ही चिकित्सक गिरीश के पास दवा लेने गया था। परिजनों के अनुसार चिकित्सक ने उसका उपचार करते हुए इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगने के बाद अचानक रत्नेश की तबीयत बिगड़ने लगी। देखते ही देखते उसकी हालत गंभीर हो गई और उसकी मौत हो गई।मृतक के भाई बृजनेश ने आरोप लगाया कि रत्नेश को सामान्य बुखार था और वह गांव के चिकित्सक से दवा लेने गया था। इंजेक्शन लगाए जाने के बाद ही उसकी हालत बिगड़ी। परिजन तत्काल उसे अलीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत की खबर मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। घटना की सूचना मिलने पर थाना जसरथपुर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने पंचायतनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए एटा भेज दिया। थाना पुलिस के मुताबिक अभी तक घटना के संबंध में कोई लिखित तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के कारणों की स्थिति स्पष्ट होने में मदद मिलेगी। तहरीर मिलने पर आरोपों की जांच कर नियमानुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।