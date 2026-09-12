VIDEO:निपुण भारत मिशन के तहत शिक्षकों को दिया प्रशिक्षण

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एटा के बीआरसी सकीट पर निपुण भारत मिशन के तहत पांच दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण के दूसरे दिन एफएलएन और एनसीईआरटी की नई पुस्तिकाओं पर प्रशिक्षण दिया गया। दो हॉल में एलईडी स्क्रीन से शिक्षकों को बारीकियां समझाई गईं। प्रशिक्षण में 100 प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक और शिक्षा मित्र शामिल हुए। संदर्भदाता एआरपी देवेश कुमार, विक्रम सिंह, शिव कुमार, गुरुवेंद्र सिंह और दुर्विजय सिंह ने एफएलएन की अवधारणा, गतिविधि आधारित शिक्षणके उपयोग के बारे में बताया। खंड शिक्षा अधिकारी नेत्रपाल सिंह ने बताया कि यह प्रशिक्षण पांच दिनों तक चलेगा और सभी शिक्षकों को बारी-बारी से निपुण भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि ब्लॉक को जल्द निपुण ब्लॉक बनाया जा सके।

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