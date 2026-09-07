VIDEO: बारिश में बढ़ी त्वचा संबंधी बीमारियां, मेडिकल काॅलेज में मरीजों की भीड़

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बारिश के मौसम में त्वचा संबंधी बीमारियों के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। गंदे पानी में भीगने और लंबे समय तक कपड़े गीले रहने से लोग दाद, फुंसी समेत अन्य त्वचा संबंधी बीमारियों की समस्या से परेशान हैं। इसके अलावा कीड़े के काटने से शरीर पर लाल चकत्ते और खुजली की शिकायत भी सामने आ रही है। सोमवार को मेडिकल कॉलेज के त्वचा रोग विभाग की ओपीडी में करीब 500 मरीजों ने उपचार लिया।

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