Etah News: राज्य स्तरीय हॉकी ट्रायल में खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन

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जिला स्तर पर हुए ट्रायल के बाद मंडल स्तर के लिए जिले के खिलाड़ियों का चयन किया गया था। इसके बाद मंडल व राज्य स्तर पर खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला। डॉ. भीमराव आंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम अयोध्या में आयोजित मुकाबलों में जिले के खिलाड़ियों ने पूरे आत्मविश्वास के साथ खेलते हुए विपक्षी टीमों के सामने चुनौती पेश की। हॉकी कोच प्रवेंद्र सिंह ने बताया कि जिले से नीतेश, दिव्यांश, रोहित व आशीष ने राज्य स्तरीय हॉकी मुकाबलों में प्रतिभाग किया।खिलाड़ियों ने बेहतर तालमेल और आक्रामक खेल के दम पर मजबूत टीमों को बराबरी पर रोककर जिले का नाम रोशन किया। कोंच ने बताया कि नीतेश कुमार का चयन अंडर 19 परिषदीय विद्यालय स्तर पर होने वाली हॉकी प्रतियोगिता के लिए पहले ही किया गया है। अब नीतेश मुरादाबाद में आयोजित होने वाले स्कूल स्टेट खेलों में प्रतिभाग करेंगे। कोच ने उम्मीद जताई कि नितेश वहां भी शानदार प्रदर्शन कर जिले का गौरव बढ़ाएंगे। संवाद