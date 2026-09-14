Etah News: चार माह के भीतर एडीएम संगम लाल का तबादला
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Mon, 14 Sep 2026 11:22 PM IST
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एटा। एडीएम प्रशासन संगम लाल का तबादला हो गया है। रविवार को जारी हुई अधिकारियों की तबादला सूची में उनका नाम भी शामिल रहा। महज साढ़े तीन महीने बाद तबादले को लेकर कलेक्ट्रेट में चर्चा होती रही। आगरा के एडीएम नागरिक आपूर्ति रहे अजय नारायण सिंह को एटा का एडीएम प्रशासन ने बनाया है।
एडीएम प्रशासन संगम लाल ने 22 मई 2026 को एटा में कार्यभार संभाला था। चार महीने से भी कम समय में उनका तबादला शासन ने किया है। उन्हें अब एडीएम नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति मिर्जापुर बनाया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि उनका कार्यकाल अब तक सबसे कम र हा है। इतनी जल्दी तबादले को लेकर तरह-तरह के चर्चाएं हो रही हैं। अजय नारायण सिंह एडीएम नागरिक आपूर्ति आगरा से तबादला होकर आ रहे हैं। संवाद
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एडीएम प्रशासन संगम लाल ने 22 मई 2026 को एटा में कार्यभार संभाला था। चार महीने से भी कम समय में उनका तबादला शासन ने किया है। उन्हें अब एडीएम नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति मिर्जापुर बनाया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि उनका कार्यकाल अब तक सबसे कम र हा है। इतनी जल्दी तबादले को लेकर तरह-तरह के चर्चाएं हो रही हैं। अजय नारायण सिंह एडीएम नागरिक आपूर्ति आगरा से तबादला होकर आ रहे हैं। संवाद
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