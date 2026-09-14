Etah News: आज के कार्यक्रम

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सुबह 11 बजे से मांगों को लेकर आदर्श दिव्यांग उत्थान समिति का धरना प्रदर्शन कलेक्ट्रेट धरना स्थल पर किया जाएगा।

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कार्यशाला

दोपहर 12 बजे भाजपा के सेवा संकल्प अभियान के तहत मारहरा के आरएबी कॉलेज में कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा।

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समीक्षा बैठक

दोपहर 12 बजे बसपा संगठन की समीक्षा बैठक का आयोजन मारहरा के गांव धरपसी में किया जाएगा।

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सत्संग

शाम चार बजे से शहर के मोहल्ला नई बस्ती बारह बीघा में महिला सत्संग होगा।

धरना प्रदर्शन