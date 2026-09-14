Etah News: आज के कार्यक्रम
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Mon, 14 Sep 2026 11:25 PM IST
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धरना प्रदर्शन
सुबह 11 बजे से मांगों को लेकर आदर्श दिव्यांग उत्थान समिति का धरना प्रदर्शन कलेक्ट्रेट धरना स्थल पर किया जाएगा।
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कार्यशाला
दोपहर 12 बजे भाजपा के सेवा संकल्प अभियान के तहत मारहरा के आरएबी कॉलेज में कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा।
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समीक्षा बैठक
दोपहर 12 बजे बसपा संगठन की समीक्षा बैठक का आयोजन मारहरा के गांव धरपसी में किया जाएगा।
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सत्संग
शाम चार बजे से शहर के मोहल्ला नई बस्ती बारह बीघा में महिला सत्संग होगा।
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सुबह 11 बजे से मांगों को लेकर आदर्श दिव्यांग उत्थान समिति का धरना प्रदर्शन कलेक्ट्रेट धरना स्थल पर किया जाएगा।
कार्यशाला
दोपहर 12 बजे भाजपा के सेवा संकल्प अभियान के तहत मारहरा के आरएबी कॉलेज में कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा।
समीक्षा बैठक
दोपहर 12 बजे बसपा संगठन की समीक्षा बैठक का आयोजन मारहरा के गांव धरपसी में किया जाएगा।
सत्संग
शाम चार बजे से शहर के मोहल्ला नई बस्ती बारह बीघा में महिला सत्संग होगा।