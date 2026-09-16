{"_id":"6aaa9713f730a778a4097b65","slug":"video-raids-on-liquor-shops-in-aliganj-2026-09-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: अलीगंज में शराब की दुकानों पर छापेमारी, सीसीटीवी कैमरे और ब्रिकी की जांच","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

एटा के अलीगंज में शराब की दुकानों पर निगरानी व्यवस्था मजबूत करने और अवैध शराब की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए बुधवार को अलीगंज क्षेत्र में शराब की दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी के निर्देशन में गठित टीम ने विभिन्न स्थानों पर संचालित शराब की दुकानों को चेक किया। निरीक्षण के दौरान दुकानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की स्थिति, रजिस्टर और शराब की बिक्री से संबंधित अभिलेखों की जांच की गई। उप जिलाधिकारी अलीगंज डॉ. शशि शेखर, क्षेत्राधिकारी अलीगंज राजेश सिंह और सप्लाई इंस्पेक्टर कुलदीप कुमार के नेतृत्व में टीम ने डाक बंगला, कायमगंज रोड, नगला पड़ाव, अंबेडकर मूर्ति, सराय अड्डा और किला रोड स्थित शराब की दुकानों का औचक निरीक्षण किया। अधिकारियों के अचानक पहुंचने से दुकानदारों में भी हलचल रही। निरीक्षण के दौरान कुछ दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे खराब पाए गए, जबकि कुछ दुकानों पर कैमरे लगे ही नहीं मिले। अधिकारियों ने इसे गंभीरता से लेते हुए संबंधित दुकानदारों को तत्काल कैमरे लगवाने और खराब कैमरों को दुरुस्त कराने की हिदायत दी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि दुकानों पर निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरों का चालू हालत में रहना जरूरी है। टीम ने शराब की दुकानों पर निर्धारित रेट के अनुसार बिक्री की स्थिति की भी जानकारी ली। दुकानों के रजिस्टर और बिक्री से संबंधित अभिलेखों को चेक किया गया। अधिकारियों ने यह भी जानकारी जुटाई कि कहीं निर्धारित दर से अधिक कीमत पर शराब की बिक्री तो नहीं की जा रही है। साथ ही दुकानदारों से अवैध रूप से शराब की बिक्री किए जाने के संबंध में भी पूछताछ की गई। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने दुकानदारों को सख्त निर्देश दिए कि दुकान के अंदर अथवा आसपास किसी भी व्यक्ति को शराब का सेवन न करने दिया जाए। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में अवैध शराब के निर्माण और बिक्री पर रोक लगाने के लिए संभावित स्थानों को भी चिह्नित किया जा रहा है। टीम द्वारा लगातार निरीक्षण और निगरानी की जाएगी, ताकि शराब की दुकानों पर नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके और अवैध शराब के कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके। एसडीएम डॉ. शशि शेखर ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर शराब की दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान दुकानों पर सीसीटीवी कैमरों की स्थिति, रजिस्टर और बिक्री से संबंधित अभिलेखों की जांच की गई। जहां कैमरे खराब या नहीं लगे मिले हैं, वहां संबंधित दुकानदारों को तत्काल व्यवस्था दुरुस्त कराने के निर्देश दिए गए हैं। दुकानों के आसपास शराब का सेवन न करने देने के भी निर्देश दिए गए हैं। अवैध शराब की बिक्री या निर्माण की शिकायत मिलने पर जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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