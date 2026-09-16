Etah News: नहर पुल पर मिले कैंसर पीड़ित के कपड़े, कूदने की आशंका
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Wed, 16 Sep 2026 11:19 PM IST
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निधौलीकलां। क्षेत्र के गांव होरची निवासी नेमसिंह के अरथरा नहर पुल पर कपड़े मिलने से परिवार में हड़कंप मच गया है। कैंसर से पीड़ित नेमसिंह की ओर से नहर में छलांग लगाने की आशंका के चलते गोताखोर उनकी तलाश कर रहे हैं।
परिजन के अनुसार, नेमसिंह, जो संविदा पर रोडवेज में चालक हैं और पिछले ढाई वर्षों से कैंसर से पीड़ित थे, बुधवार की सुबह आठ बजे घर से निकले थे। अरथरा नहर पुल पर एक पेड़ पर उनके कपड़े टंगे मिलने पर परिजन स्तब्ध रह गए। उन्हें आशंका है कि कैंसर से पीड़ित होने के कारण नेमसिंह ने नहर में छलांग लगा दी हो।
इस सूचना पर पुलिस भी तलाश में जुट गई और गोताखोरों को बुलाया गया। गोताखोरों द्वारा शाम तक किए गए प्रयासों के बावजूद नेमसिंह का कोई पता नहीं चल सका है।
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परिजन के अनुसार, नेमसिंह, जो संविदा पर रोडवेज में चालक हैं और पिछले ढाई वर्षों से कैंसर से पीड़ित थे, बुधवार की सुबह आठ बजे घर से निकले थे। अरथरा नहर पुल पर एक पेड़ पर उनके कपड़े टंगे मिलने पर परिजन स्तब्ध रह गए। उन्हें आशंका है कि कैंसर से पीड़ित होने के कारण नेमसिंह ने नहर में छलांग लगा दी हो।
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इस सूचना पर पुलिस भी तलाश में जुट गई और गोताखोरों को बुलाया गया। गोताखोरों द्वारा शाम तक किए गए प्रयासों के बावजूद नेमसिंह का कोई पता नहीं चल सका है।
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