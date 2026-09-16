Etah News: नहर पुल पर मिले कैंसर पीड़ित के कपड़े, कूदने की आशंका

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परिजन के अनुसार, नेमसिंह, जो संविदा पर रोडवेज में चालक हैं और पिछले ढाई वर्षों से कैंसर से पीड़ित थे, बुधवार की सुबह आठ बजे घर से निकले थे। अरथरा नहर पुल पर एक पेड़ पर उनके कपड़े टंगे मिलने पर परिजन स्तब्ध रह गए। उन्हें आशंका है कि कैंसर से पीड़ित होने के कारण नेमसिंह ने नहर में छलांग लगा दी हो।इस सूचना पर पुलिस भी तलाश में जुट गई और गोताखोरों को बुलाया गया। गोताखोरों द्वारा शाम तक किए गए प्रयासों के बावजूद नेमसिंह का कोई पता नहीं चल सका है।