{"_id":"6acb6d583f0ca1bbde0c51e8","slug":"video-crowds-of-devotees-throng-temples-during-navratri-2026-10-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: नवरात्र पर मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, मां शैलपुत्री के जयकारों की रही गूंज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शारदीय नवरात्र के पहले दिन रविवार को मां दुर्गा की आराधना के साथ भक्ति का माहौल नजर आया। घरों में विधि-विधान से घट स्थापना कर मां दुर्गा का आह्वान किया गया। मंदिरों में दर्शन-पूजन के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। मां शैलपुत्री के जयकारों से देवी मंदिर गूंज उठे। भक्तों ने पूजा-अर्चना कर परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। नवरात्र के प्रथम दिन शहर के प्रमुख देवी मंदिरों में आकर्षक सजावट की गई है। श्रद्धालुओं ने घरों में कलश स्थापना के साथ व्रत का संकल्प लिया। ठंडी सड़क स्थित काली मंदिर, पथवारी मंदिर, संतोषी माता मंदिर, होली मोहल्ला स्थित शीतला देवी मंदिर, शांतिनगर स्थित काली मंदिर और जीटी रोड स्थित जनता दुर्गा मंदिर में सुबह से ही भक्तों की कतारें लगी रहीं। महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने मां के दर्शन कर पूजा-अर्चना की। देवी मंदिरों के आसपास पूजन सामग्री की दुकानों पर भी चहल-पहल रही। फूल, प्रसाद और चुनरी खरीदने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी रही।

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