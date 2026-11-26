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नीरव निकुंज निवासी नीरज सिंह ने बताया कि वह कई वर्षों से शाह मार्केट, एमजी रोड स्थित एसके शर्मा उर्फ बंटी की दुकान पर मोबाइल रिपेयर कराने जाते थे। इस दौरान बंटी और उनकी पत्नी विनीता शर्मा से परिचय हो गया। बंटी पहले छोटी रकम उधार लेकर समय पर लौटाता था। बाद में दिल्ली से माल लाने के नाम पर ज्यादा रुपये मांगने लगा।आरोप है कि एक साल पहले बंटी अपनी पत्नी के साथ घर आया और दो माह के लिए चार लाख रुपये उधार मांगे। इस दौरान एक ब्रांडेड कंपनी का महंगा फोल्डेबल मोबाइल फोन दिल्ली से सस्ते में दिलाने का लालच दिया। सस्ते में फोन मिलने और परिचय होने के कारण नीरज ने दंपती को रकम दे दी। इस दौरान उनके भाई जितेंद्र और दोस्त मनोज पत्नी के साथ मौजूद थे।दो माह बाद जब नीरज ने रकम वापस मांगी तो दंपती बहाना बनाने लगे। ज्यादा दबाव डालने पर धमकाना शुरू कर दिया। बंटी ने कहा कि पुलिस से मेरे अच्छे संबंध हैं। इसके बाद पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की।बजरंग प्रसाद, एसीपी हरीपर्वत ने बताया कि परिचित दंपती ने ही युवक के साथ धोखाधड़ी की है। शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।