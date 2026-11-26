विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

बाईंपुर रेंज के वन क्षेत्राधिकारी कृपाशंकर ने बताया कि इनमें अधिकतर कंजी के पेड़ थे। इसके अलावा शीशम, गूलर और विलायती बबूल के पेड़ भी शामिल हैं। काटे गए पेड़ों की लकड़ी वन निगम के पास रहेगी, जिसकी नीलामी की जाएगी। वहीं, आरओबी निर्माण की जद में आ रही सड़क के दोनों ओर की करीब 80 दुकानों को दुकानदारों ने स्वयं हटा लिया है।उल्लेखनीय है कि बोदला-बिचपुरी मार्ग आगरा को राजस्थान के भरतपुर जिले से जोड़ता है। ईदगाह-बांदीकुई रेलखंड पर ट्रेनों का आवागमन अधिक होने के कारण बिचपुरी रेलवे फाटक बार-बार बंद रहता है। इससे मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लगने के साथ भीषण जाम की समस्या बनी रहती है। वर्षों से क्षेत्रीय लोग यहां आरओबी निर्माण की मांग कर रहे थे। इसके बनने से रेलवे फाटक पर लगने वाले जाम से वाहन चालकों को स्थायी राहत मिलने की उम्मीद है।मामले में उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड के उप परियोजना प्रबंधक आरबी दिवाकर ने बताया कि बाधाएं दूर होने के साथ फोरलेन आरओबी का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इसे दो साल में पूरा कर लिया जाएगा।डीएफओ राजेश कुमार ने बताया कि बिचपुरी आरओबी के लिए 98 पेड़ काटने की अनुमति करीब दो महीने पहले मिल चुकी थी। अनुमति से पहले ही 10 गुना पेड़ फतेहाबाद क्षेत्र में लगा दिए गए हैं। इसी रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट अनुमति देता है। काटे गए पेड़ की लकड़ियों की नियमानुसार नीलामी कर विभागीय कोष में जमा की जाती है।