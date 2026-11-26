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सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक की चौथी मंजिल पर कार्डियोथोरोसिस एंड वैस्कुलर सर्जरी (सीटीवीएस) विभाग चल रहा है। इसमें ओपन हार्ट सर्जरी की भी सुविधा है। पांचवीं मंजिल पर इसके लिए मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर बने हैं। इसी साल 15 मई को पहली बार बाईपास सर्जरी हुई थी। अप्रैल में 13 साल के बच्चे की ओपन हार्ट सर्जरी की गई। सितंबर में 58 साल की महिला की ओपन हार्ट सर्जरी की गई। इसके बाद से ओपन हार्ट सर्जरी नहीं हो रही है।इन दो सर्जरी में एसएन के ही चिकित्सकों और कैथ लैब की मशीन का उपयोग किया गया था। अब इसमें विशेष कार्डियक एनेस्थीसियन और अलग से मशीन की जरूरत है, जिससे ऑपरेशन के बाद मरीज की बेहतर देखभाल हो सके। इनकी व्यवस्था नहीं होने से सर्जरी कराने के लिए मरीजों का इंतजार बढ़ता जा रहा है। प्राचार्य डॉ. प्रशांत गुप्ता का कहना है कि एसजीपीजीआई लखनऊ में विशेषज्ञों को प्रशिक्षण के लिए भेज रहे हैं, जिससे वह इसमें महारत हासिल कर लेंगे। मशीन खरीद की प्रकिया चल रही है।सीटीवीएस की ओपीडी में रोजाना 40-50 मरीज आ रहे हैं। इनमें से 4-5 मरीजों को ओपन हार्ट सर्जरी की जरूरत पड़ रही है। सर्जरी के लिए अभी 32 मरीज पंजीकृत किए जा चुके हैं। सर्जरी न होने से नए पंजीकरण भी बंद हैं।सीटीवीएस विभाग के डॉ. सुशील सिंघल ने बताया कि आयुष्मान योजना और असाध्य रोग योजना में सर्जरी पूरी तरह से निशुल्क है। अन्य मरीजों के लिए करीब डेढ़ लाख रुपये का खर्चा आता है। निजी अस्पतालों में ओपन हार्ट सर्जरी का खर्चा 4-5 लाख रुपये तक है।