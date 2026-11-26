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आगरा रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि ट्रेन संख्या 19037 बांद्रा टर्मिनस-बरौनी एक्सप्रेस 15 और 16 दिसंबर को गोरखपुर-नरकटियागंज-मुजफ्फरपुर के बजाय गोरखपुर-छपरा-मुजफ्फरपुर होकर चलेगी।ट्रेन संख्या 19038 बरौनी-बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस 18 दिसंबर को मुजफ्फरपुर-छपरा-गोरखपुर होकर जाएगी। इसी तरह ट्रेन संख्या 19726 दरभंगा-खातीपुरा एक्सप्रेस 17 और 18 दिसंबर तथा ट्रेन संख्या 19725 खातीपुरा-दरभंगा एक्सप्रेस 17 दिसंबर को सीतामढ़ी-मुजफ्फरपुर-छपरा-गोरखपुर मार्ग से चलेगी।चारों ट्रेनों का आगरा के निर्धारित स्टेशनों पर ठहराव जारी रहेगा। ट्रेन संख्या 19037 और 19038 आगरा फोर्ट और ईदगाह से गुजरेंगी, जबकि 19725 और 19726 का ईदगाह स्टेशन पर ठहराव है। संवाद