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सलेमपुर क्षेत्र में शुक्रवार सुबह नवलपुर चौराहे के पास बच्चों को लेने जा रही स्कूल की ओमनी कार और बालू लदे ट्रक की टक्कर हो गई। टक्कर के बाद ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गया। हादसे में ओमनी चालक घुम्मन अहमद गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से प्राथमिक उपचार के बाद देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। राहत की बात रही कि घटना के समय स्कूल वाहन में कोई बच्चा सवार नहीं था।

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