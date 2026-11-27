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कतौरा गांव के बाहर दक्षिण पूर्व में आंबेडकर पार्क है। पार्क में डॉ. आंबेडकर की प्रतिमा स्थापित है। बुधवार की रात किसीत व्यक्ति ने प्रतिमा का दाहिना हाथ तोड़ दिया। थाने में दी गई तहरीर में ग्राम प्रशासक राजेश कुमार ने कहा है कि पांच साल पहले प्रतिमा स्थापित की गई थी। अब तक प्रतिमा दो बार क्षतिग्रस्त हो चुकी है। क्षेत्राधिकारी रुद्रपुर राजेश चतुर्वेदी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। संवाद

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गौरी बाजार। कतौरा गांव में बुधवार की रात अज्ञात व्यक्ति ने गांव के बाहर आंबेडकर पार्क में स्थित डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दी। सुबह ग्रामीणों ने देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी गई। ग्राम प्रशासक की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।