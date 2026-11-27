देवरिया: स्कूल वाहन और बालू लदे ट्रक की टक्कर, गड्ढे में पलटा ट्रक; चालक गंभीर
बच्चों को लेने जा रही स्कूल की ओमनी कार और बालू लदे ट्रक की टक्कर हो गई। टक्कर के बाद ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गया। हादसे में ओमनी चालक घुम्मन अहमद गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से प्राथमिक उपचार के बाद देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया।
विस्तार
नवलपुर चौराहे के समीप शुक्रवार सुबह स्कूल वाहन और बालू लदे ट्रक की टक्कर के बाद अफरा-तफरी मच गई। टक्कर के बाद ट्रक को बचाने के प्रयास में चालक ने नियंत्रण खो दिया और वाहन सड़क किनारे गड्ढे में पलट गया। हादसे में स्कूल वाहन का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। गनीमत रही कि घटना के समय कार में कोई बच्चा सवार नहीं था।
कार की बालू लदे ट्रक से टक्कर
कोतवाली क्षेत्र के नवलपुर चौकी के समीप एक निजी विद्यालय की ओमनी कार लेकर चालक घुम्मन अहमद शुक्रवार सुबह बच्चों को लेने जा रहा था। वह नवलपुर-लार मुख्य मार्ग पर चौराहे से करीब दो सौ मीटर आगे पहुंचा था, तभी उसकी कार की बालू लदे ट्रक से टक्कर हो गई। अचानक हुई भिड़ंत से दोनों वाहनों के चालक अपना नियंत्रण खो बैठे। कार को बचाने के प्रयास में ट्रक चालक वाहन को संभाल नहीं सका और ट्रक सड़क किनारे स्थित गड्ढे में पलट गया।
हादसे में ओमनी चालक घुम्मन अहमद के पैर सहित शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आईं। सूचना पर नवलपुर पुलिस चौकी से पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने हालत गंभीर देखते हुए उन्हें देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। घटना के समय स्कूल वाहन में केवल चालक ही मौजूद था। बच्चों के सवार नहीं होने से एक बड़ा हादसा टल गया। थाना प्रभारी राहुल सिंह ने बताया मौके पर पुलिस गई है। विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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