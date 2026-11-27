हादसे में ओमनी चालक घुम्मन अहमद के पैर सहित शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आईं। सूचना पर नवलपुर पुलिस चौकी से पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने हालत गंभीर देखते हुए उन्हें देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। घटना के समय स्कूल वाहन में केवल चालक ही मौजूद था। बच्चों के सवार नहीं होने से एक बड़ा हादसा टल गया। थाना प्रभारी राहुल सिंह ने बताया मौके पर पुलिस गई है। विधिक कार्रवाई की जाएगी।