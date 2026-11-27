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फतेहनगर निवासी अखिलानंद सिंह ने पुलिस को तहरीर देकर बताया है कि 25 नवंबर की दोपहर करीब 12 बजे सूचना मिलने पर वह अपने खेत पर पहुंचे तो देखा कि विमलेश पाल अपने 40 से 50 समर्थकों के साथ उनकी भूमि पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। विरोध करने पर धारदार हथियार और लाठी-डंडे से हमला कर दिया गया। इसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए। किसी तरह मौके से भागकर उन्होंने अपनी जान बचाई। सीओ सलेमपुर गौरव सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज ली गई है। मामले की जांच की जा रही है। संवाद

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सलेमपुर। लार थाना क्षेत्र के चनुकी मोड़ के समीप भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने एक नामजद समेत 50 अज्ञात लोगों प्राथमिकी दर्ज की है।