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देवरिया: ग्राम पंचायत अधिकारी के निलंबन के विरोध में पंचायत सचिवों का प्रदर्शन

Tue, 13 Oct 2026 06:11 PM IST
अनुराग रंजन
Anurag Ranjan अनुराग रंजन
Updated Tue, 13 Oct 2026 06:11 PM IST
Deoria Panchayat Secretaries Protest Suspension of Gram Panchayat Officer
देवरिया के भटनी ब्लॉक परिसर में मंगलवार को बैतालपुर में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी सोनू यादव के निलंबन के विरोध में पंचायत सचिवों ने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। सचिवों ने बिना निष्पक्ष जांच और उनका पक्ष सुने निलंबन की कार्रवाई किए जाने पर नाराजगी जताई।
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