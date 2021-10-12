Deoria News: धनगर समाज के जिलाध्यक्ष बने संतोष
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Mon, 30 Nov 2026 12:25 AM IST
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देवरिया। ऑल इंडिया धनगर समाज संघ की जिला इकाई का रविवार को गठन किया गया। कचहरी परिसर में आयोजित मासिक बैठक में संतोष धनगर को जिलाध्यक्ष, रामेश्वर पाल को जिला संयोजक और केदार पाल को कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। प्रदेश अध्यक्ष रामविलास धनगर ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई दी और संगठन को मजबूत बनाने का आह्वान किया।
दीपक पाल को जिला उपाध्यक्ष बनाया गया। पिंटू पाल, रामधवल पाल, धीरेंद्र पाल, अरविंद पाल, देवानंद पाल और गंगाराम पाल को विभिन्न जिम्मेदारियां दी गईं। नवनियुक्त पदाधिकारियों ने समाज के उत्थान और अधिक से अधिक लोगों को संगठन से जोड़ने का संकल्प लिया। संवाद
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दीपक पाल को जिला उपाध्यक्ष बनाया गया। पिंटू पाल, रामधवल पाल, धीरेंद्र पाल, अरविंद पाल, देवानंद पाल और गंगाराम पाल को विभिन्न जिम्मेदारियां दी गईं। नवनियुक्त पदाधिकारियों ने समाज के उत्थान और अधिक से अधिक लोगों को संगठन से जोड़ने का संकल्प लिया। संवाद
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