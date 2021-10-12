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लापता किशोरी के पिता पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनक बेटी दोपहर करीब दो बजे पानी पूरी खाने के लिए रेलवे कसया ढाले के पास जाने की बात कहकर घर से निकली थी। उसने आधे घंटे में लौटने की बात कही थी। शाम सात बजे तक वह घर नहीं लौटी तो उसकी तलाश शुरू की। स्कूल और स्टेडियम से जुड़े उसके सभी परिचित बच्चों से भी पूछताछ की मगर किसी को उसके बारे में जानकारी नहीं थी। इंस्पेक्टर कोतवाली शशिभूषण राय ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। संवाद

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देवरिया। शहर के एक मोहल्ले से शनिवार दोपहर पानी पूरी खाने के लिए घर से निकली 16 वर्षीय किशोरी लापता हो गई। वह आधे घंटे में घर लौटने की बात कहकर निकली थी। शाम सात बजे तक उसके घर नहीं लौटने पर परिजन परेशान हो गए। काफी तलाश के बाद भी उसका पता नहीं चलने पर पिता ने सदर कोतवाली पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने अज्ञात पर अपहरण की प्राथमिकी दर्ज की है।