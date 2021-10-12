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22 से 28 नवंबर तक आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में कैडेट्स ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। बापू इंटर कॉलेज सलेमपुर के विनायक त्रिपाठी को बेस्ट बॉयज कैडेट और संत विनोबा पीजी कॉलेज देवरिया की रोशनी मणि त्रिपाठी को बेस्ट गर्ल्स कैडेट चुना गया। कैंप कमांडेंट कर्नल कुलदीप राज ने विजेताओं को स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक देकर सम्मानित किया। विज्ञापन

शिविर में ड्रिल प्रशिक्षण के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक तकनीक की जानकारी दी गई। खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। संचालन लेफ्टिनेंट दिवाकर मिश्रा ने किया। सूबेदार मेजर मनवीर सिंह, बीएचएम रमेश नेगी सहित अन्य अधिकारी और कैडेट मौजूद रहे। एनसीसी गीत व राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। विज्ञापन विज्ञापन

. 22 से 28 नवंबर तक आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में कैडेट्स ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। बापू इंटर कॉलेज सलेमपुर के विनायक त्रिपाठी को बेस्ट बॉयज कैडेट और संत विनोबा पीजी कॉलेज देवरिया की रोशनी मणि त्रिपाठी को बेस्ट गर्ल्स कैडेट चुना गया। कैंप कमांडेंट कर्नल कुलदीप राज ने विजेताओं को स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक देकर सम्मानित किया।शिविर में ड्रिल प्रशिक्षण के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक तकनीक की जानकारी दी गई। खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। संचालन लेफ्टिनेंट दिवाकर मिश्रा ने किया। सूबेदार मेजर मनवीर सिंह, बीएचएम रमेश नेगी सहित अन्य अधिकारी और कैडेट मौजूद रहे। एनसीसी गीत व राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ।

लार रोड। पिपरा बांध में चल रहे 52 यूपी बटालियन एनसीसी के वार्षिक प्रशिक्षण शिविर में रविवार को प्रतिभा, अनुशासन और कौशल का प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स को सम्मानित किया गया। प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर बालिका सीनियर एवं जूनियर विंग की डेल्टा कंपनी को ओवरऑल चैंपियन घोषित किया गया। विनायक और रोशनी को मिला बेस्ट एनसीसी कैडेट का पुरस्कार दिया गया।