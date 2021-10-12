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नगर के पुरानी बाजार वार्ड संख्या छह निवासी राजू गुप्ता की गौरी बाजार में रेडिमेड कपड़े की दुकान है। वह 24 नवंबर को नेपाल स्थित अपनी बहन के घर गए थे। उनके पुत्र शिवम गुप्ता के अनुसार, 25 नवंबर को नेपाल से लौटते समय महराजगंज पहुंचने पर उन्होंने फोन से घरवालों से बात की थी। कुछ घंटे बाद गोरखपुर पहुंचने की जानकारी दी थी। इसके बाद से उनका मोबाइल फोन बंद है।परिजन ने सगे-संबंधियों के यहां काफी तलाश की मगर उनका कोई सुराग नहीं मिला। रविवार को शिवम ने स्थानीय थाने में तहरीर देकर पिता की तलाश कराने की गुहार लगाई है। उन्होंने किसी अनहोनी की आशंका भी जताई है। इस संबंध में थानाध्यक्ष मृत्युंजय राय ने बताया कि उन्हें इस मामले में अभी कोई सूचना नहीं मिली है। संवाद