{"_id":"6b018d480126d04d7507faa9","slug":"video-deoria-dm-inspects-two-under-construction-bridges-2026-11-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"देवरिया: डीएम ने दो निर्माणाधीन पुलों का किया निरीक्षण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने शुक्रवार को जिले में निर्माणाधीन दो सेतु परियोजनाओं का निरीक्षण कर प्रगति और गुणवत्ता की समीक्षा की। भरहे चौरा में छोटी गंडक नदी पर बन रहे पुल का 22.65 प्रतिशत काम पूरा हुआ है, जबकि भटनी आरओबी का 98.5 प्रतिशत निर्माण पूरा हो चुका है। आरओबी को 30 नवंबर 2026 तक तैयार करने का लक्ष्य है। डीएम ने अधिकारियों और कार्यदायी संस्था को शेष निर्माण कार्य तेजी से और निर्धारित समयसीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने गुणवत्ता और समयबद्धता से समझौता न करने की हिदायत भी दी।

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